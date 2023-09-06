Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 сентября повысилась на 7,5%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 6 сентября составляет 4007,6 рублей против 3729,2 рублей за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, пошлина выросла на 7,5% после понижения неделей ранее.

Пошлина на ячмень повысилась до 574,8 рублей с 431,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 1954,9 рублей с 1931,5 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $238,6 за тонну на пшеницу ($237,6 неделей ранее), $175,3 - на ячмень ($175,5), $196 - на кукурузу ($198,3).

Пошлины будут действовать по 12 сентября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тысяч рублей с 13,875 тысяч рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.