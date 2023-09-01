Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 6 сентября вырастет на 7,5%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 6 сентября составит 4 тыс. 7,6 руб. против 3 тыс. 729,2 руб. за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, пошлина повысится на 7,5% после понижения неделей ранее.

Пошлина на ячмень повысится до 574,8 рубля с 431,8 рубля за тонну. Кроме того, увеличится пошлина на кукурузу - до 1 тыс. 954,9 рубля с 1 тыс. 931,5 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $238,6 за тонну на пшеницу ($237,6 неделей ранее), $175,3 - на ячмень ($175,5), $196 - на кукурузу ($198,3).

Пошлины будут действовать по 12 сентября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.