"Суал Партнерс" подала иск к совету директоров "Русала" на 74,1 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга подала в Арбитражный суд Калининградской области иск к ряду членов совета директоров ОК "Русал" и самой алюминиевой компании на сумму 74,1 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск о возмещении суммы убытков - в эквиваленте $760 млн - подан в интересах ОК "Русал", заявил представитель "Суала". "СУАЛ Партнерс", последовательно и принципиально отстаивая интересы ОК "Русал", требует привлечь к ответственности членов совета директоров компании и ее генерального директора в связи с убытками по сделкам хеджирования", - пояснили в "Суале".

Ранее гендиректор "Суал Партнерс" Олег Фомичев говорил, что компания готовит обращение в суд в отношении членов совета директоров "Русала", которые не обеспечили контроль над сделками по хеджированию цен на алюминий в 2021-2022 г. По данным "Суала", в результате этих сделок "Русал" понес убытки в размере $378 млн в 2021 г. и $382 млн - в 2022 г.

"Суал" заявлял, что в случае обнаружения нарушений или недобросовестности при заключении этих сделок будет защищать права акционеров и интересы самой компании всеми доступными способами.

"Суал", контролирующий 25,72% "Русала", добивался предоставления информации по сделкам хеджирования через внеочередное собрание акционеров "Русала", но в августе собрание большинством голосов отклонило это требование, следуя рекомендации совета директоров компании.

Совет директоров "Русала" мотивировал отказ тем, что документация по сделкам "дочек" компании с деривативами носит характер конфиденциальной информации и относится к конкурентной сфере, а ее предоставление неограниченному числу лиц может причинить компании вред.

"Русал" периодически хеджирует цены на металл и курс рубля, а также стоимость электроэнергии для своих зарубежных активов, заявлял глава совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд. Цель этих сделок - "защитить производства от волатильности рынка и застраховать их от потенциальных убытков". Но анализировать эти операции надо не по одной конкретной статье, а с учетом другой части таких сделок - там, где получена дополнительная выручка от продажи по более высоким ценам, аргументировал Зонневельд.

В марте внеочередное собрание акционеров отклонило требование "Суал Партнерс" о доступе к другим крупным сделкам "Русала" - СП с американской Braidy Industries и покупке акций ПАО "РусГидро"). Также "Суал" безуспешно добивался внесения изменений в устав, предлагая исключить из него положения о неприменении к "Русалу" как МКПАО норм закона "Об акционерных обществах".