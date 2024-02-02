Акционеры Русала отклонили предложение "Суала" о дополнительном независимом директоре

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры "Русала" на внеочередном собрании большинством голосов отклонили предложение "Суал Партнерс" о досрочном прекращении полномочий совета директоров, говорится в сообщении "Русала".

Досрочное прекращение требовалось для включения в состав выдвинутого "Суалом" кандидата в независимые члены совета. Такая возможность у "Суала" есть в соответствии с акционерным соглашением, пояснял представитель компании.

Этим кандидатом была Оксана Буто, которая с 2018 года является партнером Global Enabler, а с 2013 года также членом попечительского совета Фонда паллиативной помощи детям, в котором осуществляет контроль за финансовой и административной деятельностью. Она была членом совета проекта 1968.Digital, занимала должность руководителя аппарата главного исполнительного директора Finstar Financial Group, а также являлась председателем совета директоров 4finance. До этого Буто работала управляющим директором, руководителем исполнительного отдела инвестиционно-банковского подразделения UBS в Москве.

Совет директоров "Русала" ранее рекомендовал акционерам не поддерживать решение о прекращении полномочий совета, а в случае, если оно все-таки будет принято, не голосовать за кандидатуру Буто.

Так как инициатива о прекращении полномочий членов совета была отклонена, итоги голосования по вопросу о кандидатах в совет не подводились. Помимо Буто "Суал" предлагал переизбрать весь действующий состав совета.

Совет директоров "Русала" сейчас состоит из 13 человек, три из которых являются исполнительными директорами, еще три - неисполнительными, представляющими акционеров, и семь - неисполнительными независимыми, в том числе пять из них назначаются по согласованию с санкционным регулятором США OFAC в рамках заключенного в начале 2019 года соглашения о выводе "Русала" из SDN list. Возглавляет совет независимый директор Бернард Зонневельд.

"Суал Партнерс" в нынешнем составе совета представляет бывший аналитик Credit Suisse и Renaissance Capital Семен Миронов, заменивший в этом году Марко Музетти, который входил в совет как управляющий директор по инвестициям "Реновы".

"Наличие дополнительного независимого директора позволит повысить качество корпоративного управления в компании, к которому у "Суал Партнерс" не раз возникали вопросы", - пояснял представитель "Суала".

Соглашение акционеров "Русала" предполагает, что "Суал Партнерс", владея не менее 8,6% акций компании, имеет право номинировать трех членов совета, включая одного независимого.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.