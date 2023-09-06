Решетников назвал "аномально" низкую безработицу тормозом развития экономики РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Крайне низкий уровень безработицы в РФ является тормозом для роста экономики, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом, это "серьезный системный вызов", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы и даже не технологии, с которыми сложно. Основная проблема - это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас - это аномально", - сказал министр, выступая на форуме социальных инноваций регионов.

"Это (низкая безработица - ИФ) уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается в опережающем росте заработных плат - это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", - подчеркнул Решетников.

При этом он отметил, что дефицит и количественный, и качественный.

"Это очень серьезный системный вызов", - заявил министр.

В качестве возможных мер по решению этой проблемы Решетников в частности назвал более активное привлечение мигрантов в экономику, тиражирование механизмов нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и активное внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы.

"Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытой рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения. Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это все нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике. Не надо думать, что они и так сюда приедут. На самом деле мы находимся в очень жесткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами", - прокомментировал Решетников тему миграционной политики.

Как сообщалось, безработица в России в июле 2023 года в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись до 3% после зафиксированных в июне 3,1%. Ранее уровень безработицы в РФ составлял: в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.