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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня безработицы
Фото: Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3,0% после зафиксированных в июне 3,1%, согласно опубликованным в среду данным Росстата.

Ранее уровень безработицы в РФ составлял: в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

До этого в ноябре-декабре 2022 года безработица в РФ равнялась 3,7%, в течение сентября-октября составляла 3,9%, в августе - 3,8%, в мае-июле удерживалась на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в июле 2023 года составила 2 млн 276 тыс. человек, что на 75 тыс. ниже показателя июня 2023 года.

Как сообщалось, ЦБ называл дефицит трудовых ресурсов одним из основных проинфляционных факторов. Акцент в июльском заявлении ЦБ был сделан на долгосрочных проинфляционных факторах: экономика не справляется с растущим внутренним спросом, в особенности с учетом дефицита трудовых ресурсов (мотив ограничений со стороны рынка труда в заявлении усилен и поднят в первый абзац).

"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - говорилось в заявлении ЦБ по итогам июльского совета директоров.

"Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности. При этом невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы являются дополнительным структурным ограничением", - отмечалось в сообщении ЦБ.

Росстат
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