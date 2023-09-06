Минфин планирует начать замещение суверенных евробондов в IV квартале

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года. Об этом сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.

"Да, действительно, такие планы есть. Мы внесли необходимые поправки в Бюджетный кодекс летом. Сейчас у нас на выходе правительственные решения. Надеюсь, что правительство нас поддержит в этом начинании, соответственно, наверное, где-то в четвертом квартале будем структурировать сделку", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Capital Markets. Россия".

Мамонов напомнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами - это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (они имеют ISIN XS) и бумаги с хранением в НРД (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). Глава департамента Минфина отметил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS.

Как только будет сформирована структура сделки, оценен инвесторский спрос, Минфин перейдет к действиям, сказал он.

"Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными", - подчеркнул глава департамента Минфина.

В июле Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

С июня прошлого года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях, такой порядок обслуживания внешнего госдолга был утвержден указом президента от 22 июня 2022 года. Но для многих владельцев еврооблигаций РФ этот порядок "сопряжен со сложной процедурой сбора и подачи документов, необходимых для получения каждой очередной выплаты, и не решает проблему со вторичным обращением данных долговых инструментов", говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В целом поправка создает возможность замещения находящихся в обращении выпусков еврооблигаций РФ по аналогии с существующим механизмом для российских корпоративных еврооблигаций (соответствующие изменения для корпоративных заемщиков были приняты в июле прошлого года - ИФ), сообщалось в документе. При этом замена долговых бумаг будет носить технический характер и не повлияет на долговую нагрузку федерального бюджета, отмечал Минфин.