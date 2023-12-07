Минфин реализует проект по замещению суверенных евробондов в 2024 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минфин реализует проект по замещению суверенных еврооблигаций в следующем году, заявил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов. Он сказал об этом, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных, но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещений, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента. Каждый день видим анонсы новых сделок. Поэтому решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году", - сказал Мамонов.

В июле Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Поправки допускают возможность замещения еврооблигаций на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

В начале сентября Мамонов говорил, что Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов в IV квартале этого года.

"Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов", - комментировал министр финансов Антон Силуанов потенциальное замещение суверенных евробондов.