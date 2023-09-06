ФНБ в августе вырос на 390 млрд руб. - до 13,704 трлн руб.

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 703,6 млрд рублей (эквивалент $142,853 млрд), или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 августа фонд равнялся 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он вырос на 390,15 млрд рублей.

В августе часть средств фонда на счетах в Банке России - 385,2 млн юаней и 570,2 кг золота в обезличенной форме - была реализована за 8 млрд 308,1 млн рублей (месяцем ранее объем вырученных средств от продажи юаней и золота составлял 44 млрд 357,7 млн рублей), средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Объем ликвидных активов фонда на 1 сентября составил эквивалент 7,252 трлн рублей, или $75,594 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

Объем средств в евро в фонде в августе сократился с 7,278 млрд евро до 5,224 млрд евро. Также на счетах размещено 279,774 млрд китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 6,776 млрд рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составила 1,207 трлн рублей, в золоте - 973,011 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 76,772 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 52,597 млрд рублей.