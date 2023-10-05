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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей
Фото: Светлана Денисова/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин.

На 1 сентября ФНБ составлял 13 трлн 703,6 млрд рублей (эквивалент $142,853 млрд), или 9,1% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 55,3 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 октября составил эквивалент 7,140 трлн рублей, или $73,297 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

Объем средств в евро в фонде в сентябре сократился с 5,224 млрд евро до 4,071 млрд евро. Также на счетах размещено 279,774 млрд китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 396 млн рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 30 сентября составила 1,263 трлн рублей, в золоте - 930,027 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 81,232 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 55,486 млрд рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 657,029 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 918,404 млрд рублей и $1,944 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 38,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 2,945 трлн рублей, ВТБ - 151,215 млрд рублей, "Аэрофлота" - 97,87 млрд рублей, ДОМ.РФ - 137 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 467 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 167,54 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 30 сентября 2023 года составила $98,7 млн, что эквивалентно 9,614 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 343,443 млрд рублей, что эквивалентно $4,051 млрд.

В сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 1,123 млрд рублей ($11,6 млн); на депозитах в ВЭБ.РФ - 10,479 млрд рублей ($109 млн); в облигации АК "Уральские авиалинии" - 19,6 млн рублей ($0,2 млн).

В сентябре ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 137,6 млн рублей, КЖЦ-2 - 117,6 млн рублей, для строительства аэропорта в Саратове - 140,7 млн рублей.

Также "Уральские авиалинии досрочно погасили облигации 2022 года на 2,299 млрд рублей. ГТЛК частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в июне 2023 года, на 15,8 тысячи рублей.

В сентябре 13,767 млрд рублей из фонда было размещено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 21,085 млрд рублей - в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги", 12,766 млрд рублей - в облигации ГТЛК для приобретения вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг, 21,237 млрд рублей - в облигации ГТЛК, 70,529 млрд рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс". Также 842,4 млн рублей были размещены на депозите в ВЭБ.РФ на срок до августа 2047 года по ставке 5% годовых для финансирования проекта по обновлению подвижного состава Петербургского метрополитена.

ФНБ Минфин Газпромбанк РЖД Сбербанк
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