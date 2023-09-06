Cummins, Daimler Truck и Paccar создадут СП по производству аккумуляторов в США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Поставщик автодвигателей Cummins Inc. и производители грузовиков Daimler Truck Holding AG и Paccar Inc. объявили о создании совместного предприятия (СП) по выпуску аккумуляторов для коммерческих и промышленных целей в США, говорится в пресс-релизе.

В рамках СП компании планируют инвестировать от $2 млрд до $3 млрд в строительство завода мощностью 21 ГВт.ч. Изначально предприятие сосредоточится на производстве литий-железо-фосфатных аккумуляторов для коммерческих электрогрузовиков.

Выпускаемая продукция будет иметь меньшую стоимость за счет отказа от дорогостоящих никеля и кобальта, а также увеличенный срок службы. Кроме того, аккумуляторы данного типа более безопасны, чем батареи с другим составом элементов, отмечается в сообщении.

Доли Cummins, Daimler Truck и Paccar в СП составят по 30%, а остальными 10% будет владеть технологический партнер предприятия, компания EVE Energy, специализирующаяся на производстве аккумуляторов.

Участники СП пока не приняли решение о месте размещения завода, но планируют объявить о своем выборе в течение ближайших шести месяцев.

Акции Cummins, Daimler Truck и Paccar движутся однонаправленно, демонстрируя рост в диапазоне от 0,3% до 1,3% в ходе торгов в среду.