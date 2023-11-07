Daimler Truck в III квартале нарастил выручку на 3% и сократил прибыль на 3%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в третьем квартале 2023 года нарастил выручку на 3% и на столько же сократил чистую прибыль, при этом скорректированная EBIT не оправдала ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 957 млн евро протмы 990 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT выросла на 5% и составила 1,34 млрд евро. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 1,39 млрд евро.

Выручка достигла 13,86 млрд евро по сравнению с 13,51 млрд евро годом ранее.

Объем продаж сократился на 5% и составил 128 861 машину. Объем новых заказов упал на 27% - до 99,1 тысячи машин, говорится в презентации Daimler Truck.

Компания также подтвердила прогноз выручки на 2023 год на уровне 56-58 млрд евро, объемов продаж - в диапазоне 530-550 тысяч машин.