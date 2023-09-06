Уровень бедности в РФ во II квартале снизился до 10,8% с 12,1% годом ранее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2023 года уменьшилась до 15,7 млн человек с 17,6 млн человек во II квартале 2022 года, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ во II квартале 2023 года снизился до 10,8% с 12,1% во II квартале 2022 года.

"Во II квартале 2023 года граница бедности составила 14 184 руб.", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Как сообщалось, в I квартале 2023 года 19,6 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 13,5% (против 14,3% в I квартале 2022 года).

Уровень бедности в РФ в целом за 2022 год составил 9,8% (исторический минимум) против 11,0% в 2021 году. В том числе в IV квартале 2022 года уровень бедности составил 7,9%, в III квартале - 10,5%, во II квартале - 12,1%, в I квартале - 14,3%.

До 2022 года минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.