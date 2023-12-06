Росстат отметил снижение уровня бедности в России в III квартале до 10,2%

В III квартале 2023 года граница бедности составила 14 392 рубля

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 млн человек в III квартале 2022 года, сообщил Росстат.

Уровень бедности в стране в III квартале 2023 года снизился до 10,2% с 10,5% в III квартале 2022 года.

"В III квартале 2023 года граница бедности составила 14 392 рубля", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Во II квартале 2023 года 15,7 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 10,8%, в I квартале 2023 года - 19,6 млн человек и 13,5% соответственно.

В целом за январь-сентябрь 2023 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 1,2 млн человек (с 17,2 млн человек до 16,0 млн человек) или на 0,7 п.п. (с 11,8% до 11,1%).

Уровень бедности в стране в целом за 2022 год составил 9,8% (исторический минимум) против 11,0% в 2021 году. В том числе в IV квартале 2022 года уровень бедности составил 7,9%, в III квартале - 10,5%, во II квартале - 12,1%, в I квартале - 14,3%.

До 2022 года минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.