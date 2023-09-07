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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

GameStop завершила II финквартал с убытком лучше ожиданий

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американская GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, неожиданно повысила выручку и была близка к безубыточности во втором квартале 2023 финансового года.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток по итогам 13 недель, завершившихся 29 июля, составил $2,8 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $108,7 млн, или 36 центов на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Скорректированный убыток составил 3 цента на акцию при консенсус-прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в 14 центов.

Квартальная выручка GameStop повысилась до $1,16 млрд с $1,14 млрд годом ранее. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Акции GameStop подорожали на 3,6% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.

GameStop
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