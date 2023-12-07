GameStop в III финквартале резко снизила убыток, но выручка не оправдала прогноз

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в третьем финансовом квартале резко сократила чистый убыток, однако выручка снизилась на 9% и не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в августе-октябре составил $3,1 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с $94,7 млн, или 31 цент на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов была нулевой, в то время как аналитики прогнозировали в среднем убыток в 8 центов на акцию.

Выручка GameStop уменьшилась до $1,078 млрд с $1,186 млрд годом ранее. Эксперты оценивали ее в $1,182 млрд.

Котировки акций GameStop на дополнительных торгах в среду снизились на 5,9% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании упала почти на 21% (до $4,55 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 1,9%.