"Соллерс" запустил в Ульяновске производство малотоннажных грузовиков Argo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу стартовало на заводе "Соллерс Карго" (входит в ПАО "Соллерс"), сообщил корреспондент "Интерфакса".

В церемонии пуска завода в режиме телемоста из Москвы принял участие из павильона выставки Comtrans 2023 вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. В Ульяновске производство открывали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов.

"Сегодня мы запускаем производство по полному циклу коммерческого малотоннажного автомобиля Sollers Argo, начиная со сварки кузова до сборки и тестовой линии и использования единого модернизированного комплекса окраски Ульяновского автомобильного завода. Тем самым мы расширяем наши возможности на индустриальной площадке "УАЗа", - сказал Ширинов в ходе церемонии.

По его словам, ключевой особенностью проекта будет глубокая локализация. "Она достигнет за следующий год не менее 60%, включая локализацию дизельного двигателя, коробки передач, которую мы в конце августа запустили с губернатором Нижегородской области на площадке ЗМЗ, деталей интерьера и экстерьера, всей штамповки, рамы и множества других элементов, которые позволят сделать автомобиль максимально конкурентоспособным", - добавил глава совета директоров "Соллерса".

Завод "Соллерс Карго" создан менее чем за год внутри индустриальной площадки "УАЗа" в соответствии с концепцией формирования в индустриальном парке "УАЗ" мультибрендового центра по производству рамных коммерческих автомобилей.

"У модели Sollers Argo большое будущее, учитывая рост объемов перевозок на коротком плече, особенно в городских агломерациях. Поэтому нет сомнений, что план компании за три года выйти на производство 10 тыс. таких автомобилей будет реализован. И, соответственно, в 1,5 раза увеличится выпуск на ульяновской площадке "Соллерса". Этому также будет способствовать дальнейшее восстановление авторынка в целом и, в том числе, коммерческой техники", - отметил со своей стороны Мантуров.

Как заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, предприятие даст региону более 350 рабочих мест и 1 млрд руб. дополнительных инвестиций в экономику.

Sollers Argo - компактный грузовой автомобиль для городских перевозок с рядом модификаций под задачи по доставке грузов. Полная масса от 2,5 тонны, грузоподъёмность менее 1 тонны и двигатель класса евро-5 позволяют машине работать в центрах крупных городов. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем объёмом 2,0 л., мощностью 130 л.с, всеми необходимыми системами активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP.