"Соллерс" локализовал на УАЗе производство автокомпонентов

Ульяновский автомобильный завод Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Соллерс" локализовал в Ульяновске производство автокомпонентов для автомобилей как своей линейки, так и сторонних производителей, сообщил в парламенте Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских.

"Активная позиция акционеров "Соллерс" по развитию индустриального парка УАЗа нашла воплощение в локализации производства в Ульяновске подушек безопасности, электронных блоков управления системой безопасности, рулевого колеса и ремней безопасности как для семейства автомобилей группы "Соллерс", так и для "ГАЗа" и для "Москвича", - сказал он.

Он напомнил также, что в августе "Соллерс" в кооперации с китайским автоконцерном JAC запустил на этой же площадке производство легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo по полному циклу. По словам губернатора, в 2023 году планируется выпустить 2,5 тысячи этих машин.

"Объем капиталовложений только по двум указанным проектам превысит 3 млрд рублей", - отметил Русских.

Губернатор также сообщил о старте программы глубокой модернизации площадки Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) в кооперации с "КАМАЗом" и "АвтоВАЗом", результатом которой, как ожидается, станет не только расширение номенклатуры комплектующих для отечественных производителей, но и поставки для крупнейшего китайского производителя Haval.

В июле "Соллерс" заявлял о планах инвестировать не менее 3 млрд рублей в развитие мультибрендового индустриального центра по выпуску рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. "Соллерс" принял на себя обязательства по созданию производства Sollers Argo, новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023-2025 годов, новых мощностей по выпуску автокомпонентов.

Плановые мощности для производства Sollers Argo рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект оценивались более чем в 1 млрд рублей.