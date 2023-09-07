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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Авиакомпании РФ за 8 месяцев увеличили пассажиропоток на 12%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ за восемь месяцев 2023 года увеличили пассажиропоток, по предварительным данным, на 12% относительно того же периода прошлого года, до 70,8 млн человек, сообщила Росавиация.

Статистика была озвучена на совещании с крупнейшими российскими авиакомпаниями, которое провел замглавы Росавиации Владимир Потешкин. На нем обсуждались итоги перевозок в летнем сезоне 2023 года и перспективы в предстоящем зимнем сезоне IATA 2023/2024.

"По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в предстоящем сезоне расписания IАТА отсутствует", - отметили в ведомстве.

Пассажиропоток российских авиакомпаний за семь месяцев этого года составил 59,1 млн человек (+15% г/г), сообщалось в статистике Росстата. Исходя из этого, августовский показатель составил порядка 11,7 млн человек (перевозки за август 2022 года Росавиацией не публиковались).

По итогам текущего года, согласно обновленной госпрограмме развития авиатранспорта до 2030 года, российскими авиакомпаниями должно быть перевезено 103 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году.

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