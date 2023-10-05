Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев вырос примерно на 11%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2023 года составил около 81 млн человек, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"Всего 81 млн у нас с января по 30 сентября. У нас еще три месяца впереди (до конца года - ИФ), а у нас уже 81 млн - в том году у нас 95 млн всего было", - сказал Чалик.

По данным Росстата, в январе-сентябре 2022 года российские авиакомпании перевезли почти 73 млн человек. Таким образом, за 9 месяцев текущего года перевезено примерно на 11% больше, чем год назад.