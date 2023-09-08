Бизнесмен Игорь Ким получил операционный контроль в структурах Volvo в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима, следует из данных ЕГРЮЛ.

В среду гендиректором завода Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - АО(Н) "Вольво Восток"), согласно реестру, стал партнер Кима по бизнесу в сфере авторитейла и первый зампред правления принадлежащего бизнесмену "Экспобанка" Алексей Санников. Совладельцами предприятия по-прежнему числятся AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка завода в 2021 году была на уровне почти 69 млрд руб., чистая прибыль - 8,6 млрд руб. В 2022 году показатели упали до 24 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Лизинговую компанию Volvo AB (ООО "Стоков Финансовые Услуги", ранее - ООО "Вольво Финанс Сервис Восток"), которая специализировалась на финансовом лизинге грузовиков, автобусов и строительной техники Volvo и Renault Trucks, накануне возглавил ещё один партнер Кима - инвестбанкир, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов, который ранее работал в "Открытии", МДМ банке и банке "Зенит". Под его руководство также перешло подконтрольное этой компании ООО "Стоков Финансы" (ранее - "Вольво Финанс Восток"). ООО "Стоков Финансовые Услуги" на данный момент также все еще принадлежит структурам шведского концерна - VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%).

Оборот лизинговой компании, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году составил почти 32 млрд руб., чистая прибыль - 2,9 млрд руб. По итогам 2022 года показатели снизились до 13 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно.

Непосредственный контроль Ким на данный момент получил лишь в одной из российских "дочек" Volvo - ООО "Стоков Конструкция" (ранее - ООО "Вольво Строительная Техника Восток") с символическими номинальными финансовыми показателями. Компания специализируется, в частности, на производстве, лизинге и сбыте спецтехники. По данным ЕГРЮЛ, контролируемое Кимом ООО "Группа "Астон" 6 сентября получило контроль над 99% компании, совладельцем оставшегося 1% является юрлицо калужского автозавода.

Представитель Кима отказалась комментировать вопросы о сделках с активами Volvo.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша накануне заявлял о том, что все крупнейшие автозаводы региона, включая предприятие Volvo Trucks, продолжат работу. "Решения приняты по всем трем заводам: бывший Volkswagen, Volvo и "ПСМА Рус", - сказал губернатор на встрече со студентами в Калужском госуниверситете им. К.Э.Циолковского, не уточнив деталей.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тыс. грузовиков в год после начала военной операции на территории Украины и введения европейских санкций в отношении РФ перестал выпускать грузовики и находится в простое. В 2021 году предприятие, как сообщалось, реализовало около 5,7 тыс. машин.

В отчетности за II квартал 2023 года Volvo отмечает, что в I квартале прошлого года из общей суммы связанных с Россией активов, оцениваемой почтив в 9 млрд шведских крон (по текущему курсу - 79,5 млрд руб.), создан резерв под обесценение в 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.). Концерн также отметил вероятность списания активов и возможные негативные последствия для своих финансов в связи с этим.

"Ведомости" в октябре прошлого года писали, что компания рассматривает возможность продажи российского бизнеса. "В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - говорил изданию представитель концерна.

Согласно отчетности АО "Стоков Машинное Оборудование" за 2022 год, списочная численность сотрудников компании сократилась с 612 до 121 человека.

Грузовики Volvo в 2021 году были на третьем месте по популярности в России после "КАМАЗа" и "ГАЗа". Всего, по данным "Автостат Инфо", за тот год было продано около 6 тыс. автомобилей шведской марки, ее доля на профильном рынке составляла 8,5%. Общий парк грузовой техники Volvo в России на конец 2021 года превышал 105 тыс. единиц. Как отмечает компания в своем последнем квартальном отчёте, в 2021 году на Россию приходилось около 3% её продаж в мире.