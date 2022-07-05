Volvo начинает сокращение сотрудников в России

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Volvo Group начала сокращать персонал в российских подразделениях для адаптации к изменившимся условиям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Условия, на которых будут увольнять сотрудников, и количество увольняемых сейчас определяет руководство российского офиса Volvo Group. Пресс-служба не уточняет, каких подразделений коснутся сокращения.

При этом, как подчеркивает пресс-служба, компания не принимала решение об уходе с российского рынка.

"Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения. Сотрудники завода в настоящий момент продолжают находиться в режиме простоя", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в начале марта завод в Калуге приостановил работу из-за невозможности импорта автокомпонентов и деталей.

Volvo Group реализует несколько проектов в индустриальном парке "Калуга-Юг", в их числе завод Volvo по производству грузовых автомобилей, сервисный центр грузовой техники "Volvo Truck Center Калуга", таможенный департамент Volvo, завод по производству экскаваторов компании Volvo Construction Equipment, завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault.