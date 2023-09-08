Инфляция в РФ в августе составила 0,28%, годовая ускорилась до 5,15%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в августе 2023 года составила 0,28% после 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-август 2023 года цены в РФ выросли на 3,70%.

Инфляция в августе 2023 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на август, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,3%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2023 года ускорилась до 5,15% (аналитики также ожидали 5,1-5,2%) с 4,30% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта после 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2023 года составил 100,75% (в июле 2023 года - 100,53%). В годовом выражении базовый индекс цен в августе вырос до 103,95% со 103,18% в июле.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,06% на фоне удешевления овощей (в годовом сравнении - поднялись в цене на 3,58%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в августе на 5,96% (в годовом выражении - выросла в цене на 20,41%).

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 1,14% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,58%).

Услуги в августе снизились в цене в среднем на 0,32% (в годовом выражении - подорожали на 9,54%).

В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту снизились в среднем на 29,6%, лук - на 27,0%, картофель - на 23,1%, морковь - на 20,4%, помидоры - на 17,5%, свеклу - на 13,8%, виноград - на 11,1%. В то же время подорожали апельсины - на 21,0%, огурцы - на 4,2%, бананы - на 3,6%, зелень свежая - на 2,7%, груши - на 1,5%, яблоки - на 1,3%.

В то же время в августе подорожали: свинина и мясо кур - на 5,6%, окорочка куриные - на 4,5%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 2,3%, мясо индейки и фарш мясной - на 2,1%, рыба живая и охлажденная - на 2,0%, масло подсолнечное и рис шлифованный - на 1,5%, кальмары мороженые - на 1,3%, масло оливковое, кетчуп, сахар-песок - на 1,2%, кофе натуральный растворимый - на 1,1%, яйца куриные - на 1,0%.

В августе лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%, в том числе ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 5,6% панкреатин - на 1,8%, фуросемид - на 1,7%, ксарелто, ингавирин, дротаверин (но-шпа) - на 1,4%.

В августе из непродовольственных товаров более всего выросли цены на металлочерепицу - на 4,6%, ювелирные изделия - на 3,5%, легковые автомобили импортные подержанные - на 3,2%, холодильники бытовые и свежесрезанные цветы - на 2,6%.

Цены на дизельное топливо выросли в августе на 4,1%, бензин автомобильный - на 2,5%, газовое моторное топливо - на 1,8%.

Снижение цен на услуги в августе было вызвано прежде всего удешевлением стоимости авиаперелета экономическим классом на 14,0%.

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

В пресс-релизе по данному поводу ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

"Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе", - сказал Заботкин, добавив, что "мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки 15 сентября - ИФ)".

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Заботкин 5 сентября отметил, что текущая динамика цен пока складывается ближе к верхней границе интервального прогноза ЦБ в 5-6,5% на 2023 год.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3% (будет уточнен в ближайшее время).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что ожидает инфляцию в 2023 году на уровне около 6%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2023 году составляет 6,4% (вырос с 6,0% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (остался прежним).