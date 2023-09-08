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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ во II квартале снизилась до 16%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доля нефтегазового сектора (НГС) в структуре ВВП России во II квартале 2023 года снизилась до 16,0% с 17,0% в I квартале 2023 года, соответствующие данные в пятницу опубликовал Росстат.

В IV квартале 2022 года доля НГС в ВВП равнялась 15,0% в III квартале 2022 года - 16,7%, во II квартале 2022 года - 18,8%, в I квартале 2022 года - 22,5%.

Индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора во II квартале 2023 года составил 89,6% (ко II кварталу 2022 года) после 89,3% в I квартале (к I кварталу 2022 года).

Под нефтегазовым сектором экономики Росстат, согласно опубликованной методологии, понимает предприятия, осуществляющие деятельность по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки (первичный подсектор) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю (вторичный подсектор), а также вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора.

Росстат
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