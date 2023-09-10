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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Якутии добыли самый крупный за последние 10 лет в России алмаз

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Алмазы Анабара" группы АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества, сообщает пресс-служба АЛРОСА.

Масса камня составила 390,7 карата. Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.

До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили десять лет назад, в 2013 году.

Камень обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Вместе с алмазом-рекордсменом работники АЛРОСА также добыли крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. В настоящее время кристаллы направлены на экспертную оценку морфологических характеристик.

"Находка одного из крупнейших алмазов в истории России – несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но, без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны", - сообщил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.

АЛРОСА Якутия
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