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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Россыпная "дочка" АЛРОСА открыла в Якутии два месторождения золота

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - АО "Алмазы Анабара" ("дочка" "АЛРОСА") выявила и поставила на государственный баланс запасы золота на двух участках недр - Бороску-Унгуохтах и Улахан-Хаптасыннах в Оленекском районе Якутии, сообщает пресс-служба компании.

"С 2019 по 2023 годы на участках проводились геологоразведочные работы. Результатом поисковых и оценочных работ стало открытие первых самостоятельных месторождений золота: россыпей рек Бороску-Унгуохтах и Улахан-Хаптасыннах с суммарными запасами драгметалла по категориям С1+С2 массой 786,6 кг", - говорится в сообщении.

Параметры временных разведочных кондиций и запасы золота прошли госэкспертизу и утверждены протоколом Якутнедр.

В ближайшее время на россыпном месторождении "ручей Хаптасыннах" проведут разведочные работы и опытно-промышленную разработку.

"Следующим этапом станет доизучение месторождения в процессе его отработки. В этом году будем проводить подготовительные работы для планового ввода месторождения в эксплуатацию с 2025 года", - прокомментировал заместитель главного инженера "Алмазов Анабара" Сахаян Потапов.

Основными направлениями деятельности компании "Алмазы Анабара" являются добыча алмазов, геологоразведочные работы, добыча попутных драгоценных металлов.

АЛРОСА Якутия Оленекский район Якутнедра Алмазы Анабара
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