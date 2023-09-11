Суд повторно рассмотрит иск метро Москвы об отказе Роспатента зарегистрировать знак дуги

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник отменил решение СИПа первой инстанции, который 17 мая по заявлению ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" признал недействительным решение Роспатента от 23 сентября 2022 года, отказавшего в регистрации на имя метрополитена изобразительного товарного знака в форме дуги.

"Отменить, направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе", - говорится в информации на сайте суда.

В оспариваемом решении, размещенном на сайте, говорится, что суд в мае обязал ведомство повторно рассмотреть возражение метрополитена на решение об отказе в регистрации товарного знака.

В материалах дела отмечается, что предприятие 27 августа 2020 года подало в Роспатент заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении ряда классов МКТУ.

Роспатент 22 ноября 2021 года отказал в регистрации на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса, "поскольку (знак - ИФ) не обладает различительной способностью, так как является простой геометрической фигурой".

Не согласившись с этим, метрополитен 22 февраля 2022 года подал в Роспатент возражение, которое 23 сентября ведомство оставило без удовлетворения. Тогда компания обратилась с заявлением в суд, и 17 мая 2023 года оно было удовлетворено. Роспатент подал кассационную жалобу, которая и была рассмотрена 11 сентября.