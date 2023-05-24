Признан незаконным отказ Роспатента зарегистрировать знак дуги на "Московский метрополитен"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) 17 мая удовлетворил заявление ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" о признании недействительным решения Роспатента от 23 сентября 2022 года. Решение опубликовано на сайте суда.

Роспатент тогда отказался зарегистрировать на имя метрополитена изобразительный товарный знак в форме дуги.

СИП обязал ведомство повторно рассмотреть возражение метрополитена на решение об отказе в регистрации товарного знака.

В материалах дела говорится, что предприятие 27 августа 2020 года подало в Роспатент заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении ряда классов МКТУ.

Роспатент 22 ноября 2021 года отказал в регистрации на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса, "поскольку не обладает различительной способностью, так как является простой геометрической фигурой".

Не согласившись с этим, метрополитен 22 февраля 2022 года подал в Роспатент возражение, которое 23 сентября ведомство оставило без удовлетворения. Тогда компания обратилась с заявлением в суд, которое 17 мая было удовлетворено.