"М.Видео-Эльдорадо" ждет в 2023 году снижения соотношения долга/EBITDA ниже 4х

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" ожидает на конец 2023 года снижения соотношения чистого долга к EBITDA на уровне ниже 4х, сообщила в интервью "Интерфаксу" финансовый директор группы Анна Гарманова.

По итогам 2022 года соотношение составляло 4,2х.

"Мы абсолютно уверены, что наша долговая нагрузка на конец года придет к привычному для нас уровню", - отметила она.

Комментируя высокую долговую нагрузку на конец июня 2023 года (соотношение чистого долга к EBITDA составило 5,3х - ИФ), Гарманова отметила, что это сезонное явление, которое связано с ростом товарных запасов и авансовых платежей за импортные поставки перед началом высокого сезона.

"Совокупно чистый долг и торговый оборотный капитал группы на конец июня остался на уровне июня 2022 года. При этом рост оборота и оптимизация расходов в конечном итоге приведут к улучшению метрик соотношения чистого долга к EBITDA", - добавила она.