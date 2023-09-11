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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

"М.Видео-Эльдорадо" в июле-августе нарастило оборот на 40% год к году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" в июле-августе 2023 года нарастила оборот (GMV) на 40% год к году, сообщила в интервью "Интерфаксу" финансовый директор ритейлера Анна Гарманова.

"В III квартале мы видим, что рынок постепенно восстанавливается, может, не такими темпами, как всем хотелось бы, но тем не менее ситуация меняется в лучшую сторону и покупатели стали чаще ходить в магазины. Рост оборота в июле-августе составил уже 40% к аналогичным периодам прошлого года", - сказала она.

Абсолютные показатели компания не раскрыла.

В сентябре в настоящий момент также демонстрируется сопоставимая динамика, однако итоги будут подведены уже по завершении месяца.

Кроме того, ритейлер показывает позитивную динамику к докризисному 2021 году. Так, в июле 2023 года GMV увеличился более чем на 6% к июлю 2021 года, в то время как в августе этот показатель вырос более чем на 8% к 2021 году.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России, в его сети больше 1200 магазинов. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

Анна Гарманова М.Видео
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