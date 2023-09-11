Грузооборот морских портов РФ за 8 месяцев вырос на 8,7% до 601,3 млн т

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2023 года увеличился на 8,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 601,3 млн тонн. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объемов перевалки сухих грузов (до 304,3 млн тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297,0 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 0,8% и составил 65,8 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов там увеличился на 13,2%, достигнув 21,0 млн тонн, а наливных - сократился на 4,1%, до 44,8 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,2%, до 168,6 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов увеличился на 18,9%, достигнув 75,8 млн тонн, а наливных грузов - сократился на 6,9% до 92,8 млн тонн.

Сохраняет роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, грузооборот морских портов которого вырос на 18,2%, до 200,9 млн тонн. В частности, объём перевалки сухих грузов прибавил 28,8%, составив 96,9 млн тонн, наливных - вырос на 9,7%, до 104,0 млн тонн.

Росморречфлот также отмечает продолжающийся стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, который является транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 37,3% и составил 5,0 млн тонн. В этом итоге также превалирует объём перевалки сухих грузов, выросший в 1,7 раза, до 3,0 млн тонн. Перевалка наливных грузов росла скромнее (+3,5%), до 2,0 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 6,6% до 161,0 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов составила 107,6 млн тонн (+5,8%), наливных грузов - 53,4 млн тонн (+8,4%).