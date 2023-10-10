Грузооборот морских портов России за 9 месяцев вырос на 9%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Грузооборот российских морских портов в январе-сентябре 2023 года увеличился на 9% в годовом исчислении и составил 675,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Основной вклад в позитивную динамику, как и прежде, обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% до 344,4 млн тонн. Наливные грузы прибавили 1,5% и составили 330,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 0,6% и составил 73,5 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов там увеличился на 10,9%, достигнув 23,7 млн тонн, а наливных - сократился на 3,7%, до 49,8 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,6%, до 188,6 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов увеличился на 22,7%, достигнув 85,7 млн тонн, наливных грузов - сократился на 7,9% до 102,9 млн тонн.

Сохранил место флагмана портовой отрасли России Азово-Черноморский бассейн, грузооборот морских портов которого вырос на 18,7%, до 226,5 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов прибавил 29,3%, составив 110,2 млн тонн, наливных - вырос на 10,1%, до 116,3 млн тонн.

Росморречфлот также отмечает продолжающийся стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, который является транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 34,3% и составил 5,7 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос в 1,7 раза до 3,5 млн тонн, рост объема наливных был скромнее - 3,1%, составив 2,2 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 6,9% до 181,0 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов составила 121,2 млн тонн (+5,8%), наливных грузов - 59,7 млн тонн (+9,1%).