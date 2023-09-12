Власти РФ не разрешили бизнесу не публиковать финотчетность до июля 2024 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) получил отрицательный ответ регуляторов на свое предложение разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года из-за санкционных рисков.

Как сообщил журналистам президент бизнес-объединения Александр Шохин, прежде всего, против продления ограничений на раскрытие информации выступил ЦБ, а правительство поддержало позицию банка.

"Ответ на самом деле есть, но он нас не устраивает: и так все хорошо (с раскрытием информации - ИФ), поскольку есть перечень изъятий из раскрытия информации", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

"Там больше позиция ЦБ негативная, так как они отвечают за развитие финансового рынка. А правительство поддерживает Центральный банк, считает, что надо развивать финансовый рынок", - добавил Шохин.

Ранее летом РСПП обратился в правительство с просьбой разрешить компаниям до июля 2024 года не раскрывать финотчетность. Обращение было связано с возобновлением с 1 июля 2023 года обязанности компаний раскрывать информацию о своей деятельности, действие которой приостанавливалось правительственным постановлением до середины этого года с весны прошлого из-за риска расширения санкций в отношении российских юридических и физических лиц. Новое постановление правительства № 1102 тоже разрешает в ряде случае скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения, но в отличие от предыдущих правил не предполагает возможности компании не раскрывать, например, баланс и отчет о финансовых своих результатах.

"Мы считаем, что надо дополнить одним пунктом - если сама компания, публичная в том числе, сочтет, что риски раскрытия информации выше, чем преимущества от ее раскрытия с точки зрения привлечения инвестиций, то должен быть какой-то реестр этих компаний, которые попадают на индивидуальной основе в этот дополнительный перечень (не раскрывающих часть информации - ИФ) к тем, который есть в постановлении от 4 июня", - объяснил Шохин позицию РСПП во вторник.

Он отметил, что компании сами заинтересованы в привлечении инвесторов: "Компании, которые имеют даже право не раскрываться, начинают что-то приоткрывать, когда понимают, что там есть положительные эффекты. Поэтому мы исходим из того, что это гибко должно быть".

"Когда они (компании - ИФ) понимают, что потенциальные ограничения и санкции могут у инвесторов интерес к инвестициям в эти компании резко снизить, то компании должны иметь право сами взвесить за и против", - считает глава РСПП.

Шохин также прокомментировал прозвучавшую накануне позицию помощника президента РФ Максима Орешкина о преодолении пиковых значений курса и предстоящем увеличении объема валюты на рынке.

По его мнению, ослабление рубля действительно могло достигнуть пиковых значений, далее возможна стабилизация курса, скорее всего, в диапазоне 90-100 руб./$, заявил глава РСПП.

"Будем надеяться, что действительно пик пройден и что, в том числе, без обязательной продажи валютной выручки", - сказал Шохин.

Он подчеркнул, что по-прежнему приоритетом для бизнеса является стабильность курса рубля: "Самое главное для бизнеса все-таки предсказуемость курса, бизнес приспособится к любому курсу, если он не будет скакать только".

"Если Максим Станиславович что-то знает о том, что пика своего он (курс рубля - ИФ) достиг, то есть шанс, что относительная стабильность будет. Правда, в июне Андрей Рэмович Белоусов обещал 80-90 (руб./$ - ИФ), я так понимаю, что сейчас уже 90-100, наверное, коридор (который не будет коридором в прямом смысле слова, как было в период валютного регулирования конца 90-х)", - полагает президент РСПП.

Заявление властей о скорой стабилизации курса позволяет надеяться на то, что к бизнесу не будет предъявляться требований об обязательной продаже валютной выручки, считает Шохин. "На самом деле экспортеры возвращают выручку. Я напомню, что весной прошлого года, когда ввели обязательную продажу, статистика показала, что до введения этого норматива 80% продавалось. И если сейчас какая-то выручка не возвращается, например, если она "зависает" на депозитах экспортеров в Индии в индийских рупиях, от того, что эти рупии окажутся у Минфина, мало что изменится", - заявил он.

Накануне Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения". "В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - считает помощник президента.