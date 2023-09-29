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ЦБ выступил за максимальное раскрытие банками информации, кроме самой чувствительной

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России выступает за раскрытие банками информации по максимуму за исключением наиболее чувствительных элементов, заявил на форуме в Сочи директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"В отношении нераскрытия информации мы считаем, что статус-кво надо сохранять, то есть раскрываемся, но с определенными изъятиями в части наиболее чувствительной информации, то как собственно сейчас оно и есть", - сказал он.

При этом периметр раскрытия может быть уточнен по результатам обсуждения с банками, отмечается в презентации главы департамента ЦБ.

"Это позволит соблюсти баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риск введения санкций", - говорится в документе.

Банк России Александр Данилов
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