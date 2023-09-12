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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

"Аэрофлот" и "Яковлев" договорились работать над импортозамещением ПО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и ПАО "Яковлев" (новое название корпорации "Иркут") подписали соглашение о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий.

Документ подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023), передал корреспондент "Интерфакса". Он предусматривает сотрудничество по импортозамещению программного обеспечения для обработки полетной информации со штатных и аварийных бортовых регистраторов самолетов.

"Компании планируют создать комплекс сервисов поддержки летной эксплуатации гражданских воздушных судов. Для этого будет разработан конкурентоспособный программный продукт, направленный на повышение эффективности летного парка авиакомпаний", - уточнили в пресс-службе "Аэрофлота".

Кроме того, "Яковлев" планирует создать бортовые системы развлечений, в том числе системы спутниковой связи.

Аэрофлот Яковлев
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