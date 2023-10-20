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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

"Яковлев" нарастил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев в 3,6 раза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Яковлев" (ранее - ПАО "Корпорация "Иркут") за 9 месяцев 2023 года выросла в 3,6 раза, до 9,7 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Объем выручки, себестоимость продаж, обязательства и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты в соответствии с постановлениями правительства от 04.07.2023 №1102, от 28.09.2023 №587.

Отчетность по РСБУ "Яковлева" за I полугодие и прошлый год была также ограничена. За 6 месяцев 2022 года выручка компании составила 37 млрд рублей, себестоимость продаж - 25 млрд рублей, долгосрочные обязательства были на уровне 187 млрд рублей, краткосрочные - 215,4 млрд рублей.

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". В продуктовую линейку компании входят гражданские самолеты SJ-100, учебно-тренировочные Як-152, с 2024 года планируется запуск производства пассажирских МС-21.

"Яковлев" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Иркут Ростех Яковлев
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