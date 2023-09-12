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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Глава Минэнерго отметил рост активности переговоров с КНР по "Силе Сибири 2"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российская и китайская сторона активизируют переговоры о поставках газа по магистрали "Сила Сибири 2", сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Продолжаем переговоры, активность их возросла", - отметил он в беседе с журналистами на Восточном экономическом форуме.

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".

Минэнерго Николай Шульгинов Китай Сила Сибири 2
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