Кабмин РФ рассчитывает, что "Газпром" и CNPC скоро договорятся о контракте по "Силе Сибири 2"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России рассчитывает, что "Газпром" и китайская госкомпания CNPC в кратчайшие сроки договорятся о контракте по поставкам газа по новому проектируемому газопроводу "Сила Сибири 2", сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что по контракту идут коммерческие переговоры по условиям поставок между "Газпромом" и CNPC.

"Газопровод идет по территории Монголии - подготовлено технико-экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы, - сказал Новак. - Мы рассчитываем, что компании должны договориться в самые кратчайшие сроки".

Ранее в сентябре министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал рост активности переговоров с КНР по "Силе Сибири 2".

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.