ВЭБ вскоре выйдет из инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ скоро выйдет из инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой", у истоков создания которого госкорпорация стояла вместе с группой Аркадия Ротенберга.

"Мы взялись за этот проект несколько лет назад и должны его завершить к декабрю текущего года", - сказал глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на сессии Восточного экономического форума.

"Это проект по образованию сложной, серьезной компании, которая будет работать не только на рынке РФ, как минимум это рынок ЕврАзЭС и ШОС, и обладает компетенциями по инжинирингу, проектированию, строительству дорог, мостов, железнодорожного полотна, в том числе и сопутствующей энергетической инфраструктуры. Компания эта получила название "Нацпроектстрой", и сегодня мои коллеги по бизнес-блоку (ВЭБа - ИФ) объявят вместе с инициаторами этого проекта о том, что ключевые параметры сделки согласованы, завершаются, и мы как банк развития свою функцию выполнили", - заявил Шувалов.

"Появится в полном объеме компания, и эта компания будет в состоянии конкурировать с такими гигантскими компаниями, которые изначально были порождены в КНР", - добавил глава ВЭБа.

Инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" создавался с 2019 года как совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга на базе бывших активов ПАО "Мостотрест", а также активов "ТЭК Мосэнерго" (до 2020 года принадлежала Игорю Ротенбергу) и Группы компаний "1520" - главного стройподрядчика РЖД, подконтрольного гендиректору Алексею Крапивину.

"Мостотрест" на фоне создания "Нацпроектстроя" был реорганизован и впоследствии существенно сократил масштабы деятельности. Из него было выделено АО "Дороги и мосты", объединившее ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", а также филиалы и спецзаводы. Эту компанию и всю группу "Нацпроектстрой", куда она вошла, в конце прошлого года возглавил Крапивин.

По итогам 2022 года АО "Дороги и мосты" получило рекордные за короткое время существования финансовые результаты - 155,5 млрд руб. выручки и 6,6 млрд руб. чистой прибыли. Оборот АО превзошел пиковые финансовые показатели "Мостотреста", которые приходились на 2014 год.