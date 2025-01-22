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"Нацпроектстрой" консолидировал крупнейшего российского оператора платных дорог ОССП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ГК "Нацпроектстрой" Аркадия Ротенберга и группы "1520" консолидировала 100% долей крупнейшего российского оператора платных автодорог ООО "Объединенные системы сбора платы" (ОССП), выкупив 50-процентную долю французской Vinci Concessions.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 100% долей ОССП 28 декабря 2024 года перешли под контроль гендиректора "Нацпроектстроя" и группы "1520" Алексея Крапивина, а 20 января 2025 года стали собственностью головной компании российского инфраструктурного мегаподрядчика - АО "ГК НПС".

Ранее компания ОССП принадлежала нидерландской Highway Operations B.V., которая создавалась в 2015 году как паритетное совместное предприятие французской Vinci Concessions и ПАО "Мостотрест" с долями участия по 50%. "Мостотрест" сообщал, что доли участников ОССП на момент регистрации СП оценивались по 9 млн евро каждая.

Сам "Мостотрест" в 2020 году был реорганизован: его основные инфраструктурно-строительные активы были выделены в АО "Дороги и мосты", которое впоследствии сформировало основу одноименного дорожно-строительного дивизиона в структуре "Нацпроектстроя".

Источник на строительном рынке подтвердил "Интерфаксу" информацию о консолидации 100% ОССП группой "Нацпроектстрой", отметив, что регистрация сделки состоялась еще в конце декабря, и также подтвердив, что до ее совершения оператор продолжал контролироваться российско-нидерландским СП с участием Vinci. "Сумма сделки не раскрывается, однако выкуп, вероятно, проходил с существенным дисконтом к рыночной стоимости актива", - добавил собеседник агентства.

ОССП предоставляет услуги по содержанию и обеспечению безопасности дорог, эксплуатации систем взимания платы, сбору платы за проезд по платным участкам на основании заключенных операторских соглашений с их владельцами и концессионерами. В частности, компания оперирует на участках М-11 "Нева" (15-58 км, 58-149 км, 208-258 км, 334-543 км), М-4 "Дон" (225-633 км, 633-715 км, 1024-1091 км), М-3 "Украина" (124-194 км).

По данным бухгалтерской отчетности ОССП, за 2022 год оператор получил выручку 8 млрд руб. (+4,3%) и чистую прибыль 1,35 млрд руб. (+7,9%). Более свежие данные не раскрыты.

Мостотрест ОССП Нацпроектстрой Аркадий Ротенберг Vinci Highway Operations B.V
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