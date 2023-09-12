Костин заявил об интересе покупателей из РФ к доле Fraport в "Пулково"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские профильные инвесторы интересуются долей немецкой аэропортовой группы Fraport в ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

"Все, кто имеет аэропорты в России, интересуются "Пулково", - сказал он, отвечая на вопрос, интересовались ли аэропортовые инвесторы, такие как "Ренова" и "Новапорт", долей Fraport, которая ранее анонсировала выход из ВВСС на фоне антироссийских санкций.

По его словам, параметры выхода немцев будут определены до конца этого года.

"Я думаю, что мы в конце года должны определиться (...) Мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим", - добавил он.

Также, по словам Костина, планируется редомициляция оператора "Пулково".

"Главная сейчас задача - это редомициляция. Переезд, по-русски, да? Потому что возникли проблемы с управлением. Потому что там большое иностранное участие. Они дружественные, но они зарегистрированы были через Кипр все всё равно", - сказал Костин.

Холдинговой компанией ВВСС является кипрская Thalita Trading. На момент передачи "Пулково" в концессию в 2010 году крупнейшими участниками консорциума были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, как минимум на конец 2021 года, доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%.

После начала военной операции РФ на Украине Fraport сообщала о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее со ссылкой на гендиректора компании Штефана Шульте уточнялось, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года. По данным прошлогодней отчетности ВВСС, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами указаны кипрские Lovidius и Mevelida.