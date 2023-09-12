"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Новапорт" подумает над покупкой доли немецкого холдинга Fraport в ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), когда будет объявлено о ее продаже, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ владелец группы Роман Троценко.

"Если будет какая-то продажа, будем думать, когда она объявится. Пока мы об этом не слышали", - сказал он.

Параметры выхода Fraport из ВВСС будут определены до конца этого года, сообщил ранее в этот день глава ВТБ (владеет 25,01% в ВВСС) Андрей Костин журналистам. В дальнейшем эта доля может быть продана, ею, по его словам, интересовались как российские, так и иностранные инвесторы.

"Мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим (...) Все, кто имеет аэропорты в России, интересуются "Пулково", - сказал Костин.

После начала СВО на Украине Fraport сообщила о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее гендиректор компании Штефан Шульте уточнял, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года.

Холдинговой компанией ВВСС является кипрская Thalita Trading. На момент передачи "Пулково" в концессию в 2010 году крупнейшими участниками консорциума были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения Thalita Trading несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. В результате, как минимум на конец 2021 года, доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%.

По данным прошлогодней отчетности ВВСС, в капитале компании оставались структуры ВТБ, Fraport и катарского фонда, другими участвующими обществами там указаны кипрские Lovidius и Mevelida.