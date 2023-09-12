Нефтяники и кабмин РФ договорились о дальнейших действиях на рынке топлива

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что правительство в настоящее время занимается этим вопросом.

"Как я думаю, производители нефтепродуктов правы - правительство должно было своевременно реагировать (на изменения на мировом рынке нефти - ИФ). Были приняты не так давно соответствующие решения, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, эти механизмы были отменены (речь идет о сокращении в два раза топливного демпфера с сентября - ИФ)", - сказал президент.

"Правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Но это регулируемая позиция, мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти" - ИФ) разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть. Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время", - подчеркнул Путин.

"Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителей дизелем, его просто физически стало не хватать. Сейчас физически оно появилось, вопрос в регулировании цен", - добавил президент.

"Было много механизмов. В 2009 году, когда я возглавлял правительство РФ, было принято решение - толстое, фолиант целый - о взаимодействии компаний ТЭК и правительства. И все там было детально расписано. Оно действует сейчас, но не применяется. Сейчас применяются другие механизмы, так называемый демпфер. Я уже сказал, в чем его смысл - баланс между внешними и внутренними ценами. Его ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого. Инструменты известны, договоренности есть. Надеюсь, это отразится на реальном положении дел", - сказал Путин.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, стоимость топлива на АЗС страны в последнее время превышает инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.