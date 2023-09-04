Топливо для АПК РФ - резко подорожавший энергопаек. Обзор

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы с обеспечением АПК РФ горюче-смазочными материалами, которые и раньше тормозили колесо аграрных работ, в этом году серьезно обострились. И если прежде они касались в основном роста цен на ГСМ, то в этом году к резкому подорожанию прибавился и дефицит, прежде всего, дизельного топлива. Техника оказалась на дорогом голодном пайке, отмечают опрошенные "Интерфаксом" представители отрасли.

А впереди еще озимый сев, который закладывает основу будущего урожая. Он может обойтись аграриям гораздо дороже, что в конечном итоге повлияет на продовольственные цены.

Запасы на исходе

"Поставки дизельного топлива идут с перебоями. Причем запасов его нет и на базах, где всегда его закупали", - сообщил "Интерфаксу" главный агроном ООО "СХП Радуга" (Ростовская область) Алексей Лесик.

В Минсельхозе Ростовской области сообщили, что в настоящее время в хозяйствах региона имеется около 37 тыс. тонн дизтоплива, что составляет 38% от потребности. Для организации обратной связи с аграриями ведомство открыло "горячую линию", по которой принимает от сельхозпроизводителей сигналы о дефиците топлива. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с Минпромэнерго области и топливными компаниями.

В Минсельхозе Саратовской области сообщили, что в ведомство поступило несколько обращений о прекращении поставок летнего дизельного топлива. "На их основании в адрес ПАО "Саратовнефтепродукт" был направлен соответствующий запрос. На текущий момент официальной информации о прекращении отгрузок не поступало. Отгрузка осуществляется в обычном режиме. По предварительной информации, на заводе произошел сбой программного обеспечения", - сообщил начальник отдела технической политики и ГИС-технологий областного Минсельхоза Дмитрий Мехов.

В областном Минпромэнерго со ссылкой на данные ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщили, что на нефтебазах имеется стабильный запас автомобильного топлива, достаточный для бесперебойного обеспечения сельхозпроизводителей и других потребителей региона.

Обращение в ведомство по поводу прекращения отгрузок дизельного топлива аграриям получил и Минсельхоз Удмуртии.

"На данный момент можно подтвердить один такой случай. Больше данных нет", - сказали в ведомстве.

"На рынке дефицит топлива, приходится ограничиваться самыми необходимыми объемами и только на первоочередные потребности", - сообщил председатель СХК "Агрофирма Согратль" (Дагестан) Абдурахман Чураев.

По его словам, для того, чтобы не остаться без топлива, заявки нужно подавать за две недели вперед. К тому же многие нефтебазы, опасаясь падения цен, воздерживаются от закупок дорогого дизтоплива, ограничиваются минимальными объемами, добавил он.

"Перебои с поставкой дизельного топлива начались буквально два дня назад, поставщик это никак не объясняет. Запасы топлива есть, но они небольшие, их хватит только на неделю", - сообщил гендиректор ООО "Стандарт-Агро" (Северная Осетия) Заурбек Уртаев.

"Запасы дизельного топлива на исходе, наблюдаются перебои с поставками, - подтвердил руководитель СХК "Агрофирма им М.Гаджиева" (Дагестан) Шарип Махаров. - Цены с июня повысились на 57-60%, а впереди еще уборка риса".

Цены в полете

Резкий рост цен на топливо подтвердили и другие специалисты.

Как сообщил Лесик из ООО "СХП Радуга" (Ростовская область), раньше хорошее топливо привозили из Воронежской области и Краснодарского края по цене примерно 49-50 рублей за литр. "Теперь нам предлагают по 105 рублей за тонну, это очень дорого. Приходится искать новых поставщиков из других регионов", - сказал он.

"В себестоимости озимой пшеницы раньше доля топлива составляла до 20%, в урожае 2024 года с такой высокой ценой она может дойти уже до 40%. В то же время стоимость нашей продукции на рынке не растет, а только падает из-за возросшей цены на перевозку и высоких пошлин", - посетовал он.

По словам Чураева из СХК "Агрофирма Согратль" (Дагестан), с февраля этого года розничная цена дизтоплива выросла на 38% - с 42,5 рубля до 58,8 рубля за 1 литр. "Причем предложения по бирже - 64 рубля, а цены по рознице на АЗС - 58-60 рублей за литр", - добавил он.

"Цена выросла очень сильно - на 15-20% за неделю", - подтвердил Уртаев из ООО "Стандарт-Агро" (Северная Осетия).

Директор ООО "СХП Суворовское" (Ставропольский край) Павел Тимченко сообщил, что "перебоев с топливом не заметил". "Но за последние две недели резко выросла его стоимость (евро-5) - порядка 30-40%. Это существенно усложняет уборку, предстоящие посевные работы, обработку земель. При этом падает рентабельность производства зерна", - заявил он.

По данным департамента аграрной политики Воронежской области, размещенным в телеграм-канале ведомства, в хозяйствах области имеется запас дизельного топлива в объеме 38,9 тыс. тонн, что составляет 94,4% от потребности на сентябрь-октябрь.

"За месяц дизельное топливо подорожало на 12,2 тыс. рублей, бензин - на 2,6 тыс. рублей за тонну. Ровно год назад дизельное топливо стоило 59,8 тыс. рублей, бензин Аи-92 - 51,9 тыс. рублей. Текущие цены на дизельное топливо выше прошлогодних в среднем на 13%, бензин дороже на 32%", - говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, сгладить "ежегодно повторяющиеся сезонные колебания цен на нефтепродукты" позволит своевременное приобретение аграриями необходимых объемов топлива. Такие рекомендации неоднократно направлялись в адрес товаропроизводителей.

"Дизельное топливо в регионе пока есть, но оно заметно подорожало - приблизительно на 10% к уровню июльских цен", - заявила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович.

"Уборка ранних зерновых в регионе уже практически завершена, но поздние культуры еще остались на значительных площадях. Аграрии высказывают обеспокоенность", - сказала она.

Актуальной проблемой назвали рост цен на топливо и в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

"По данным на 31 августа, в мелком опте дизтопливо стоит 75,6 тыс. рублей за тонну, в рознице - 60,6 тыс. рублей. Мы контролируем ситуацию, насколько это в нашей компетенции. Находимся на связи по решению вопроса с Минпромом региона", - заявила начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий Татьяна Сенькина.

В то же время, отметили в ведомстве, дефицита топлива в регионе нет.

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области также заявили, что аграрии имеют необходимое количество горюче-смазочных материалов для проведения полевых работ, перебоев с доставкой дизтоплива на данный момент нет.

Меры принимаются?

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, в конце августа проблемы, связанные с обеспечением аграриев дизельным топливом, были обсуждены на совещании в Минсельхозе.

"Вопрос о дефиците и о росте цен на ГСМ стал одним из ключевых на заседании оперштаба Минсельхоза на прошлой неделе. Представители сразу несколько южных регионов доложили о критической ситуации, сложившейся с обеспечением аграриев ГСМ в преддверии осенних полевых работ, многие вынуждены приобретать вместо чистого дизтоплива суррогат, что может негативно повлиять на работоспособность сельхозтехники", - сказал он.

Минсельхоз еще в начале августа сообщал, что получил от ряда регионов обращения, в которых говорилось о росте цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Эти обращения были рассмотрены на специальном совещании. В Минтранс и Минэнерго РФ направлены обращения по этим проблемам.

На запрос "Интерфакса" о результатах рассмотрения этих обращений в Минсельхозе не ответили.

В конце минувшей недели вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что на сегодняшний день дефицита нефтепродуктов в РФ нет. "На бирже наблюдается баланс, достаточность. Но для того, чтобы нормально пройти до конца года, и посевную (пройти - ИФ), мы сейчас вместе с потребителями из сельского хозяйства работаем, чтобы (...) равномерность (потребления - ИФ) обеспечить, чтобы не было колебаний на рынке", - сказал он.