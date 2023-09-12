Минсельхоз РФ подтвердил повышенный прогноз урожая зерновых в 2023 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых в 2023 году до 130 млн тонн.

Предыдущий прогноз равнялся 123 млн тонн. 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил более оптимистичную оценку - 130 млн тонн. Минсельхоз ее не комментировал.

"Сказал (президент - ИФ) 130, значит - будет", - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев "Интерфаксу" на полях ВЭФ-2023.

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