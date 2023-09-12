"НОВАТЭК" возобновил продажу СПГ финской Gasum в контрактных объемах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" возобновил поставку сжиженного природного газа (СПГ) финской Gasum в контрактных объемах, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Перерыв был небольшой, я месяц точно не помню, апрель-май, по-моему, небольшой перерыв, месяц - месяц с небольшим, все в контрактных объемах поставляется", - сообщил он.

Как сообщалось, Gasum прекратил покупать газ у "Криогаз-Высоцка", входящего в "НОВАТЭК", с конца апреля.