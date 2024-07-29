Финская Gasum заменила российский СПГ газом из других источников

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Финская Gasum, как и сообщала ранее, с 26 июля прекратила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), заменив его норвежским.

Как напоминает компания, санкции, введенные Евросоюзом 24 июня, запрещают покупку или импорт СПГ из России через терминалы Евросоюза, не подключенные к газовой сети ЕС. Запрет вступил в силу 26 июля, Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и соответственно прекратил все закупки российского СПГ.

"У Gasum есть долгосрочный контракт на поставку СПГ с российской газовой компанией "Газпром экспорт", который был заключен до 2022 года (санкции позволяли исполнять контракты, заключенные до этого срока - ИФ). Контракт на поставку СПГ представляет собой так называемое соглашение "бери или плати", которое означает, что Gasum обязана ежегодно платить "Газпром экспорту" за определенный объем газа, независимо от того, получен он или нет. Принятые ЕС санкции не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", но представляют собой форс-мажор при покупке или импорте российского СПГ на внесетевые терминалы", - говорится в сообщении.

Gasum подчеркнула, что закупает СПГ из различных источников, в частности, имеет долгосрочное соглашение о поставках, например, с заводом Risavika в Норвегии.

Ранее Gasum также имела долгосрочный контракт на поставку трубопроводного природного газа с "Газпром экспортом". С мая 2022 года трубопроводный природный газ из России не поставляется, а в мае 2023 года Gasum расторгла контракт.

Gasum покупала СПГ у "Криогаз-Высоцка" (входит в "НОВАТЭК" ) по агентскому соглашению с "Газпром экспортом", потому что у "Криогаз-Высоцка" нет права экспорта энергоносителя. Ранее, когда Gasum ненадолго прекращала закупки СПГ из-за сложностей с расчетами, "НОВАТЭК" находил других покупателей, говорил глава компании Леонид Михельсон.

Мощность "Криогаз-Высоцка" - 770 тысяч тонн СПГ в год.