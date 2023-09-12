ОПЕК повысила оценку производства нефти и конденсата в России в 2023 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России снизится с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,45 млн б/с в 2023 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году Россия будет производить 10,38 млн б/с, таким образом оценка повышена на 70 тысяч б/с.

ОПЕК подчеркивает, что обновленный прогноз учитывает добровольные обязательства России по сокращению поставок нефти на внешние рынки, которые в начале сентября были продлены до конца 2023 года.

Как сказано в отчете, производство ЖУВ в России в июле снизилось на 30 тысяч б/с к июню - до 10,76 млн б/с, из них 9,5 млн б/с - это нефть и 1,2 млн б/с - конденсат. Таким образом, производство нефти в России второй месяц подряд соответствует целевому уровню в рамках добровольных обязательств по снижению на 500 тысяч б/с к уровню февраля, который составил 9,95 млн б/с.

В 2024 году, ожидает ОПЕК, добыча ЖУВ в России сохранится на уровне 2023 года.

Эксперты прогнозируют, что кроме увеличения добычи на некоторых месторождениях планируются запуски новых объектов "Роснефти", "Русснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Нефтисы" и "ТендерРесурса", однако этот рост будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях.