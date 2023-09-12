FESCO рассматривает возможность создать хаб в Индии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO рассматривает возможность формирования хаба в Индии, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума президент группы Аркадий Коростелев.

"Да, мы рассматриваем этот вариант", - сказал он.

"Хаб - точка сбора грузов и распределение его по разным маршрутам и направлениям, как Вьетнам сейчас", - уточнил он.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 150 тысяч TEU и свыше 10 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.