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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

FESCO нарастила парк контейнеров до 170 тысяч TEU

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) увеличила контейнерный парк до 170 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщила компания.

"С целью реализации стратегии развития FESCO приобрела в этом году уже более 20 тысяч новых сорокафутовых и более 6 тысяч двадцатифутовых контейнеров. Таким образом, на 2 октября 2023 года группа оперирует сухими универсальными контейнерами общей вместимостью 170 тысяч TEU", - говорится в сообщении.

До конца 2023 года FESCO планировала нарастить свой парк до 160 тысяч TEU. На конец марта - начало апреля в управлении FESCO находилось 135 тысяч TEU.

Количество фитинговых платформ, которыми оперирует группа, на сегодняшний день превышает 11 тысяч, сообщала также компания. Ранее сообщалось, что парк фитинговых платформ группы превышает 10 тысяч.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП
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